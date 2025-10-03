क्रेडिट कार्ड खो जाए तो वित्तीय धोखाधड़ी को कैसे रोकें?

क्रेडिट कार्ड खोना एक बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। जैसे ही कार्ड खोने की जानकारी मिले, तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। हर बीतता हुआ मिनट धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और अनधिकृत लेनदेन की संभावना बढ़ा देता है। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और आर्थिक साख भी प्रभावित हो सकती है। समय पर कदम उठाना ही बड़े नुकसान से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

#1 बैंक को तुरंत सूचित करें कार्ड खोने की स्थिति में पहला कदम हमेशा बैंक को जानकारी देना होना चाहिए। ज्यादातर बैंक टोल-फ्री नंबर, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 24x7 सेवा उपलब्ध कराते हैं। बैंक को सूचना मिलते ही आपका कार्ड तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे दुरुपयोग रोका जा सके। देर करने से अनधिकृत लेनदेन का खतरा बढ़ जाता है। समय पर सूचना देने वाले ग्राहकों को बैंक की नीतियों से सुरक्षा मिलती है और उनका नुकसान कम हो जाता है।

#2 संदिग्ध लेनदेन की जांच करें कार्ड ब्लॉक करने के बाद अपने अकाउंट के हालिया लेनदेन की सावधानी से जांच करें। SMS, मेल या बैंक ऐप से आई सूचनाओं को देखें और किसी भी संदिग्ध लेनदेन पर तुरंत ध्यान दें। अगर कोई गलत एंट्री मिले तो तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें। ज्यादातर बैंक ऐसे मामलों की जांच करके गलत लेनदेन को उलटने की कोशिश करते हैं। शुरुआती स्तर पर रिपोर्ट करने से लंबे विवाद और आर्थिक तनाव से बचा जा सकता है।