अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़े बिना शादी की योजना कैसे बनाएं?

शादी हर परिवार के लिए एक खास मौका होता है और लोग इसे यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कई बार शादी की तैयारी करते-करते खर्च धीरे-धीरे बहुत बढ़ जाता है। शुरुआत में छोटी-छोटी चीजें जोड़ते हुए बजट बड़ा हो जाता है और बाद में आर्थिक दबाव महसूस होने लगता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शादी की प्लानिंग करते समय शुरुआत से ही पर्सनल फाइनेंस को समझदारी से नियंत्रित करना बहुत जरूरी है।

#1 शुरुआत में ही तय करें पूरा बजट शादी की योजना बनाते समय सबसे पहले कुल बजट तय करना जरूरी है। अक्सर लोग पहले हॉल, सजावट या अन्य सेवाएं चुन लेते हैं और बाद में खर्च बढ़ जाता है। इसलिए पहले यह तय करें कि आप बिना कर्ज लिए अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं। जब एक निश्चित बजट तय होगा तो उसी के अनुसार बाकी फैसले लेना आसान हो जाएगा और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकेगा।

#2 गेस्ट लिस्ट और फंक्शन सीमित रखें शादी का खर्च बढ़ने का एक बड़ा कारण मेहमानों की बढ़ती संख्या और अतिरिक्त कार्यक्रम होते हैं। इसलिए गेस्ट लिस्ट को शुरू में ही तय करना बेहतर होता है। ज्यादा मेहमान होने से केटरिंग, बैठने की व्यवस्था और सजावट का खर्च भी बढ़ जाता है। अगर फंक्शन कम और सीमित लोगों के बीच रखे जाएं तो खर्च भी नियंत्रित रहता है और समारोह को अच्छे तरीके से आयोजित करना भी आसान हो जाता है।

