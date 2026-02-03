LOADING...
आय प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगा सरकारी योजना का फायदा, ऐसे घर बैठे बनाएं

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 03, 2026
06:30 pm
क्या है खबर?

सरकारी योजना से लेकर छात्रवृत्ति और सब्सिडी से लेकर सामाजिक कल्याण लाभों का फायदा उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है। यह आपकी आय को प्रमाणित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। आपको यह प्रमाण पत्र बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइये जानते हैं आप यह कैसे कर सकते हैं।

आवेदन 

कहां कर सकते हैं आवेदन?

सबसे पहले आपको अपने राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाना होगा। हर राज्य के लिए अलग वेबसाइट होगी। आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अपनी ID से लॉग-इन कर लें। इसके बाद आपको सर्विस सेक्शन में आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर दें। आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। साथ ही आपको यहां मांग गए दस्तावेज अपलोड करने हैं।

समय 

प्रमाण पत्र बनने में कितना लगेगा समय?

आवेदन के साथ अपलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क जमा कर इसे ऑनलाइन सब्मिट करना होगा। इसके बाद 10-15 दिनों में प्रमाण पत्र बन जाता है। इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। प्रमाण पत्र तैयार होने पर आपको ईमेल या SMS के जरिए सूचना मिलेगी। इसके बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं।

