UPI भुगतान करते समय साइबर ठगी से कैसे रखें अपना पैसा सुरक्षित?

UPI ने रोजमर्रा के पैसों के लेनदेन को बहुत आसान और तेज बना दिया है। अब लोग दुकानों पर भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भरना या दोस्तों को पैसे भेजना मोबाइल से ही कर लेते हैं। इसी सुविधा के कारण कई बार लोग सावधानी नहीं बरतते। छोटी सी लापरवाही भी साइबर ठगी का कारण बन सकती है। इसलिए UPI का इस्तेमाल करते समय कुछ आसान लेकिन जरूरी बातों को समझना और अपनाना बहुत जरूरी हो गया है।

#1 UPI पिन और मोबाइल की सुरक्षा सबसे जरूरी UPI पिन आपके बैंक अकाउंट की चाबी की तरह होता है, जिसे कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कोई भी बैंक कर्मचारी, दुकानदार या कस्टमर केयर कभी पिन नहीं मांगता। अगर कोई मांगता है तो वह ठग हो सकता है। हमेशा पिन खुद डालें और ध्यान रखें कि कोई आपकी स्क्रीन न देखे। इसके साथ मोबाइल में स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर रखें, ताकि फोन खोने पर भी पैसा सुरक्षित रहे।

#2 एक ही UPI ऐप रखें एक ही बैंक अकाउंट के लिए कई UPI ऐप इस्तेमाल करने से भ्रम बढ़ता है और गलती की संभावना भी रहती है। बेहतर है कि एक भरोसेमंद UPI ऐप का ही उपयोग करें। इससे ट्रांजैक्शन पर नजर रखना आसान होता है। किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले भेजने वाले का नाम, फोटो और रकम अच्छे से जांच लें। जल्दबाजी में किया गया अप्रूवल कई बार सीधे ठगी में बदल सकता है।

