7 दिनों में कैसे सुधारें अपनी वित्तीय स्थिति? जानिए पूंजी बढ़ाने के टिप्स 

7 दिनों में कैसे सुधारें अपनी वित्तीय स्थिति? जानिए पूंजी बढ़ाने के टिप्स
क्या है खबर?
वित्तीय बोझ बढ़ने के कारण लोगों के लिए पूंजी जोड़ना असंभव-सा होता जा रहा है। वित्तीय प्रबंधन के जरिए आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यह रातों-रात नहीं होगा, लेकिन वित्तीय जानकारों ने इसके कुछ आसान रास्ते बताए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने लोगों को अपनी पूंजी पर नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए 7-दिवसीय वित्तीय रीसेट प्लान बताया है। आइये जानते हैं 7 दिनों में कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं।
जागरूक
देनदारियों के प्रति रहें जागरूक
पहला दिन आपको वित्तीय वास्तविकता का सामना करने की जरूरत है। अपने बैंक खाते, कर्जे, क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि और ऋण राशि पर नजर डालें। इससे आप देनदारी के बारे में जागरूक रहते हैं। दूसरे दिन किराए और EMI से लेकर सब्सक्रिप्शन प्लान के खर्चों को देखना जरूरी है, जो देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन अक्सर वित्तीय तनाव के असली कारण होते हैं। खर्चे की आदतों पर चिंतन करना भी कर्जे के बोझ करने में मददगार होगा।
बचत
छोटी-छोटी बचत वित्तीय स्थिति करेगी मजबूत
चौथे दिन 'पहले खुद को भुगतान करें' के सिद्धांत पर ध्यान दें, यानि 1,000 रुपये जितनी छोटी-सी बचत करके पूंजी बढ़ाएं। 5वें दिन लोगों को आय के स्रोतों पर विचार करना चाहिए। आप फ्रीलांस काम, साइड प्रोजेक्ट या बेकार पड़ी चीजों को बेचकर आय बढ़ाने तरीके सोच सकते हैं। छठे दिन आपको एक व्यक्तिगत बजट बनाने की जरूरत है, जिससे खर्चा और बचत के बीच ताल-मेल बिठाया जा सके और 7वें दिन 30-दिन का धन लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।