शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 83,978 पर हुआ बंद

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया , श्रीराम फाइनेंस और HFCL ने क्रमशः 9.28 फीसदी, 6.35 फीसदी और 5.44 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ बड़ोदा और गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में भी क्रमशः 4.60 फीसदी और 4.09 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पतंजलि फूड्स, मारुति सुजुकी, वन 97 पेमेंट्स, कॉलगेट और KEI इंडस्ट्रीज क्रमशः 4.38 फीसदी, 3.31 फीसदी, 2.18 फीसदी, 1.89 फीसदी और 1.46 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.21 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.50 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।