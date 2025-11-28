अपने बैंक से डिजिटल रुपया वॉलेट कैसे पाएं?
क्या है खबर?
डिजिटल रुपया RBI द्वारा जारी किया गया भारत की करेंसी का एक डिजिटल रूप है, जिसे बिल्कुल नकद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बस यह मोबाइल वॉलेट में चलता है। इसे बैंक के ऐप में मौजूद ई-रुपया वॉलेट के जरिए लोड और खर्च किया जाता है। यह सुविधा अभी कुछ चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध है और वही ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका अकाउंट पहले से इन बैंकों में है और जिनका KYC पूरा है।
#1
बैंक ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट कैसे शुरू करें?
डिजिटल रुपया इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक का मोबाइल ऐप खोलें और उसमें मौजूद 'ई-रुपया वॉलेट' या 'डिजिटल रुपया' सेक्शन पर जाएं। यहां सबसे पहले वॉलेट रजिस्टर करने का विकल्प मिलता है, जिसे चुनकर नियम स्वीकार करने होते हैं। इसके बाद बैंक आपसे एक वॉलेट पिन सेट करने को कह सकता है। पूरा प्रोसेस तभी आगे बढ़ता है जब आपका अकाउंट और KYC पूरी तरह अपडेट हो।
#2
अकाउंट लिंक कर वॉलेट में पैसे कैसे डालें?
वॉलेट बनने के बाद अगला कदम बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से सीधे ई-रुपया वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं। कई बैंक UPI से भी लोडिंग की सुविधा देते हैं। पैसे लोड होते ही आप इसे किसी को भेज सकते हैं, QR स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर वापस बैंक अकाउंट में रिडीम भी कर सकते हैं।
#3
डिजिटल रुपया इस्तेमाल करते समय क्या ध्यान रखें?
डिजिटल रुपया 24×7 तुरंत काम करता है और भविष्य में ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। इसकी वैल्यू तय डिनॉमिनेशन में होती है, बिल्कुल नोटों की तरह सुरक्षित और स्थिर रहती है। यह सुविधा अभी पायलट स्टेज में है, इसलिए सुविधाएं बैंक, शहर और उपलब्ध नेटवर्क के अनुसार बदल सकती हैं। डिजिटल रुपया वॉलेट जल्दी अपनाने से आपको नए फीचर्स, आसान ट्रांज़ैक्शन और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सिस्टम का बड़ा फायदा पहले ही मिल जाता है।