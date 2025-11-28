अपने बैंक से डिजिटल रुपया वॉलेट कैसे पाएं?

डिजिटल रुपया RBI द्वारा जारी किया गया भारत की करेंसी का एक डिजिटल रूप है, जिसे बिल्कुल नकद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बस यह मोबाइल वॉलेट में चलता है। इसे बैंक के ऐप में मौजूद ई-रुपया वॉलेट के जरिए लोड और खर्च किया जाता है। यह सुविधा अभी कुछ चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध है और वही ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका अकाउंट पहले से इन बैंकों में है और जिनका KYC पूरा है।

#1 बैंक ऐप में डिजिटल रुपया वॉलेट कैसे शुरू करें? डिजिटल रुपया इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक का मोबाइल ऐप खोलें और उसमें मौजूद 'ई-रुपया वॉलेट' या 'डिजिटल रुपया' सेक्शन पर जाएं। यहां सबसे पहले वॉलेट रजिस्टर करने का विकल्प मिलता है, जिसे चुनकर नियम स्वीकार करने होते हैं। इसके बाद बैंक आपसे एक वॉलेट पिन सेट करने को कह सकता है। पूरा प्रोसेस तभी आगे बढ़ता है जब आपका अकाउंट और KYC पूरी तरह अपडेट हो।

#2 अकाउंट लिंक कर वॉलेट में पैसे कैसे डालें? वॉलेट बनने के बाद अगला कदम बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से सीधे ई-रुपया वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं। कई बैंक UPI से भी लोडिंग की सुविधा देते हैं। पैसे लोड होते ही आप इसे किसी को भेज सकते हैं, QR स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर वापस बैंक अकाउंट में रिडीम भी कर सकते हैं।

