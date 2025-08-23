क्या ऑनलाइन गेमिंग ऐप में फंसा पैसा डूब जाएगा? जानिए वापस हासिल करने का तरीका
क्या है खबर?
संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पास होने के बाद यह कानून बन गया है, जिससे रियल-मनी गेमिंग उद्योग को करारा झटका लगा है। देश की कई बड़ी गेमिंग कंपनियों ने रियल-मनी ऑफरिंग को बंद कर दिया है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को भी इनमें फंसे पैसे को लेकर चिंता हो रही है। अगर, आपका पैसा भी इन ऐप में है तो आइए जानते हैं उसका क्या होगा।
ऐप
इन कंपनियों ने बंद की अपनी ऐप
ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL), पोकरबाजी, माय 11 सर्कल, जूपी, विंजो और प्रोबो जैसी दिग्गज कंपनियों ने रियल-मनी गेम सुविधा को बंद कर दिया है। कई यूजर जिनका पैसा इन ऐप के वॉलेट में जमा है, उनके लिए चिंतित होना लाजिमी है। इन कंपनियों ने यह घोषणा कर यूजर्स की चिंता को कम कर दिया है कि उनका धन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और निकासी जारी रहेगी, लेकिन नई जमा राशि अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
पैसा निकासी
कैसे निकल सकेगा पैसा?
आपका भी पैसा इन ऐप्स या फ्लेटफॉर्म पर फंसा है तो आप इसे वापस पा सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने रियल-मनी ऑफरिंग को बंद किया है, बाकी बैलेट और अन्य गेमिंग एक्टिविटी जारी रहेंगी। अगर, कोई पैसा वापस निकालना चाहता है तो वह उसे कभी की अनुरोध कर निकाल सकता है। इसके लिए अनुरोध करने के 24 से 48 घंटे के भीतर पैसा अकाउंट या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ID में आ जाएगा।