देश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध का कानून लागू किया गया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

क्या ऑनलाइन गेमिंग ऐप में फंसा पैसा डूब जाएगा? जानिए वापस हासिल करने का तरीका

क्या है खबर?

संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पास होने के बाद यह कानून बन गया है, जिससे रियल-मनी गेमिंग उद्योग को करारा झटका लगा है। देश की कई बड़ी गेमिंग कंपनियों ने रियल-मनी ऑफरिंग को बंद कर दिया है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को भी इनमें फंसे पैसे को लेकर चिंता हो रही है। अगर, आपका पैसा भी इन ऐप में है तो आइए जानते हैं उसका क्या होगा।