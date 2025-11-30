भौतिक शेयरों को डीमैट में कैसे बदलें? जानिए चरणबद्ध तरीका 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ) ने 1 अक्टूबर, 2023 से शेयरों की भौतिक बिक्री प्रतिबंधित किया हुआ है। इनके हस्तांतरण, नाम हटाने और डुप्लिकेट अनुरोधों के लिए डीमैट रूपांतरण आवश्यक होता है। अगर, आपके पास अभी भी भौतिक रूप में शेयर प्रमाणपत्र हैं तो हो सकता है कि आप अधिकांश निवेशक सेवाओं का उपयोग, तब तक न कर पाएंगे, जब तक कि आप उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित नहीं कर लेते। आइये जानते हैं इसका क्या तरीका है।

डीमैट अकाउंट डीमैट अकाउंट की होगी आवश्यकता सबसे पहले आपके पास किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो NSDL या CDSL से जुड़ा हो। ज्यादातर निवेशक इसे किसी स्टॉकब्रोकर या ट्रेडिंग और डीमैट सर्विसेज देने वाले बैंक के जरिए खोलते हैं। आपको KYC से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जिनमें पैन नंबर, पते का प्रमाण और पहचान पत्र शामिल हैं। अगर, आपके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है, तो नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है।

डीमैटीरियलाइजेशन भरना होगा डीमैटीरियलाइजेशन फॉर्म एक्टिवेशन के समय आपको डीमैटीरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (DRF) जारी किया जाएगा, जिसमें प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा और नाम डीमैट अकाउंट में दर्ज नामों से मेल खाने चाहिए। वर्तनी में किसी भी प्रकार की भिन्नता के लिए शपथपत्र या नाम परिवर्तन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। DRF भरने के साथ प्रमाणपत्र संख्या और विशिष्ट संख्या दर्ज करने के बाद प्रमाणपत्र पर 'सरेंडर फोर डीमैटीरियलाइजेशन' शब्द हटाना होगा। DP इसे जारीकर्ता कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को भेज देगा।

स्वीकृति रजिस्ट्रार जांच के बाद देगा स्वीकृति रजिस्ट्रार जांच करता है कि क्या प्रमाणपत्र असली हैं, क्या उन्हें खो जाने या स्टॉप-लिस्टेड होने की सूचना दी गई है और क्या धारक का विवरण उनके रिकॉर्ड से मेल खाता है। सब कुछ ठीक है तो रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध की पुष्टि करता है। इसके बाद शेयर आमतौर पर 2 से 6 सप्ताह के भीतर निवेशक के डीमैट खाते में दिखाई देते हैं। रजिस्ट्रार की प्रक्रिया और आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर समय-सीमा अलग-अलग हो सकती है।

