विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं? ऐसे ऑनलाइन करें जांच

भारतीय विवाह प्रमाण पत्र कई कामों के लिए उपयोगी दस्तावेज होता है। इसके बिना कई काम अटक जाते हैं। ऐसे में स्टेटस पता लगाना जरूरी होता है। ऑनलाइन जांच करना उनके लिए मुश्किल होता है, जिन्हें इसका तरीका पता नहीं होता है, लेकिन आपको रास्ता पता हो तो काम आसान हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है नहीं।

#1 सीधे दफ्तार जाकर लगा सकते हैं पता विवाह प्रमाण पत्र की जांच का मतलब यह पता लगाना कि आपकी शादी का सर्टिफिकेट बना है या नहीं। यह दूसरे देश जाने के कागजात बनवाने के लिए या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में बहुत जरूरी है। भारत में इस काम के लिए आपको आमतौर पर राज्य सरकार या उन स्थानीय दफ्तरों से जानकारी लेनी पड़ती है, जहां विवाह पंजीकरण हुआ था। ऑनलाइन जांच शुरू करने से पहले यह बात जान लेना बहुत जरूरी होता है।

#2 सरकारी वेबसाइट्स का करें इस्तेमाल विवाह प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जांचने के लिए आपको सरकारी वेबसाइट्स पर जाना होगा। ज्यादातर राज्यों की अपनी वेबसाइट्स हैं, जहां शादी रजिस्टर होती है और उसकी जांच होती है। इन वेबसाइट्स पर आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही, सही पाए गए प्रमाण पत्र की कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने से आपको प्रमाण पत्र की पक्की और सही जानकारी मिल सकती है।

