कैसे खरीदें फास्टैग वार्षिक पास? इस तरीख से होगा लागू
क्या है खबर?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सिस्टम के तहत फास्टैग वार्षिक पास शुरू करने जा रही है। इससे विशेष रूप से अक्सर हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को लाभ होगा। साथ ही यह टोल वसूली को आसान बनाने के साथ समय की बचत भी करेगा। अगर, आप भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो आइये जानते हैं ऑनलाइन फास्टैग वार्षिक पास बनाने का तरीका क्या है।
फास्टैग पास
क्या है फास्टैग वार्षिक पास?
फास्टैग वार्षिक पास एकमुश्त प्रीपेड टोल योजना है, जो कार, जीप, वैन जैसे निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए आपको साल में एक बार 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसकी अधिकतम सीमा 200 ट्रिप या एक वर्ष की वैधता है। अगर, एक साल से पहले आप 200 ट्रिप पूरे कर लेते हैं तो आपको फास्टैग को फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल को कवर करता है।
तरीका
इस तरह खरीदें यह पास
फास्टैग वार्षिक पास खरीदने के लिए राजमार्ग यात्रा एप्लिकेशन खोलें या NHAI/MoRTH पोर्टल पर जाएं। लॉग-इन करें या अपने वाहन और फास्टैग का विवरण दर्ज करें। फिर आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से 3,000 रुपये का भुगतान करें। इसके बाद आपके मौजूदा फास्टैग से वार्षिक पास जुड़ जाएगा और 15 अगस्त को आपको एक्टिवेशन का SMS आ जाएगा। इसकी पात्रता के लिए एक्टिव फास्टैग, VRN लिंक और कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए।