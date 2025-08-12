कैसे खरीदें फास्टैग वार्षिक पास? इस तरीख से होगा लागू 

फास्टैग पास

क्या है फास्टैग वार्षिक पास?

फास्टैग वार्षिक पास एकमुश्त प्रीपेड टोल योजना है, जो कार, जीप, वैन जैसे निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए आपको साल में एक बार 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसकी अधिकतम सीमा 200 ट्रिप या एक वर्ष की वैधता है। अगर, एक साल से पहले आप 200 ट्रिप पूरे कर लेते हैं तो आपको फास्टैग को फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल को कवर करता है।