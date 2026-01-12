लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में छिपे हुए शुल्कों से कैसे बचें? इन तरीकों को अपनाएं 

लाइफटाइम फ्री के रूप में प्रचारित किए गए क्रेडिट कार्ड बिना किसी जॉइनिंग या वार्षिक शुल्क और रिवॉर्ड्स के साथ शानदार डील लग सकते हैं। कई यूजर्स को बाद में पाता चलता है कि कार्ड पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। बैंक हमेशा लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्कों का खुलासा नहीं करते हैं, जो सावधानी न बरतने पर जमा हो सकते हैं। आइये जानते हैं लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड से जुड़े अतिरिक्त शुल्क और उनसे बचने के तरीके क्या हैं।

अतिरिक्त शुल्क क्या-क्या लगते हैं अतिरिक्त शुल्क? लाइफटाइम फ्री का मतलब आमतौर पर यह होता है कि बैंक कार्ड की वैधता अवधि के दौरान वार्षिक और जॉइनिंग फीस माफ कर देते हैं। इससे नकद निकासी, देर से भुगतान, विदेशी मुद्रा लेनदेन, ऐड-ऑन कार्ड या रिवॉर्ड रिडीम करने पर शुल्क माफ नहीं होते हैं। नियम और शर्तें अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC) पढ़ना जरूरी है।

वृद्धि धीरे-धीरे ऐसे बढ़ जाते हैं शुल्क लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स में छोटे-छोटे चार्जेस भी जल्दी ही बड़ी रकम बन सकते हैं। अगर, आप किसी विदेशी मर्चेंट से 20,000 रुपये की कोई चीज खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा की वजह से आपको लगभग 600 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। आप 2 दिन भी बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो कुल देय राशि में लेट फीस भी जुड़ जाएगी, जिससे खरीदारी पर मिलने वाला कोई भी कैशबैक कम या खत्म हो जाएगा।

सतर्कता इन बातों की करें जाचं छिपे हुए खर्चों से बचने के लिए कार्ड एक्टिवेट करने से पहले MITC और शुल्क शेड्यूल को ध्यान से पढ़ें। पुष्टि करें कि लाइफटाइम फ्री सुविधा प्राइमरी और ऐड-ऑन दोनों कार्ड्स पर लागू है या नहीं। ईंधन, रेलवे, वॉलेट लोड और किराए के भुगतान के नियमों के साथ-साथ रिवॉर्ड रिडीम करने या पॉइंट ट्रांसफर के लिए लगने वाले किसी भी सर्विस शुल्क की जांच करें। ऐसे कार्ड्स से नकद निकासी से बचें, जिन पर ब्याज तुरंत शुरू हो जाता है।

बचाव इन तरीकों से शुल्कों से करें बचाव पेमेंट रिमांडर चालू करें और पूरी देय राशि काे ऑटोपे करें। विदेश यात्रा करते समय DCC शुल्क से बचने के लिए अपनी घरेलू मुद्रा में भुगतान करने के बजाय स्थानीय मुद्रा में भुगतान करना चुनें। EMI रूपांतरण पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क या मर्चेंट्स की ओर से लगाए जाने वाले सुविधा शुल्क से सावधान रहें। हर महीने स्टेटमेंट की समीक्षा करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी अपरिचित शुल्क पर आपत्ति दर्ज करें।