पर्सनल लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी कमाई?

क्या है खबर?

अचानक से पैसों की जरूरत पड़ने पर हर कोई सबसे आसान तरीके के तौर पर पर्सनल लोन का विकल्प चुनते हैं। यह लोन सबसे ज्‍यादा जोखिम भरा कर्ज होने के कारण बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं काफी सतर्क होती हैं। इससे पहले उम्र, क्रेडिट स्‍कोर, रोजगार, आमदनी सहित कई पहलु देखे जाते हैं। इसी के आधार पर मंजूरी दी जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पर्सनल लोन लेने के लिए कितनी सैलरी होना जरूरी है?