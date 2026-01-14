प्राइवेट नौकरी करने वालों को कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन? जानिए कैसे होती है तय 

पेंशन राशि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के अंतर्गत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह है। यह 2014 में तय की गई थी और तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। EPS के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी का EPFO का सदस्य होना और 10 साल तक भविष्य निधि (PF) कटना जरूरी है। पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र के बाद शुरू होता है।