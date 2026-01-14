प्राइवेट नौकरी करने वालों को कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन? जानिए कैसे होती है तय
क्या है खबर?
सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलती है, लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि प्राइवेट नौकरी करने वाले भी इसका फायदा उठाते हैं। हालांकि, उनकी पेंशन राशि सरकारी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम होती है, जो ज्यादा आर्थिक मजबूती प्रदान नहीं करती है। अगर, आप भी निजी कंपनी में काम करते हैं तो आपको भी पेंशन की राशि जानने की उत्सुकता होगी। आइये जानते हैं प्राइवेट नौकरी में कम से कम कितनी पेंशन मिलती है।
पेंशन राशि
इतनी मिलती है पेंशन राशि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के अंतर्गत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह है। यह 2014 में तय की गई थी और तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। EPS के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी का EPFO का सदस्य होना और 10 साल तक भविष्य निधि (PF) कटना जरूरी है। पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र के बाद शुरू होता है।
गणना
इस तरह तय की जाती है पेंशन
EPS के अंतर्गत पेंशन की गणना एक सूत्र (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70 से की जाती है। इसमें पेंशन योग्य वेतन, सेवा के अंतिम 60 महीनों का औसत मूल वेतन और महंगाई भत्ता होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पेंशन योग्य सेवा आपके काम किए गए साल हैं। आपकी पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये/माह है और 35 वर्षों तक काम किया है तो आपको अधिकतम 7,500 रुपये/माह पेंशन मिल सकती है।