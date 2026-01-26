आगे कितना महंगा होगा सोना? जानिए क्या है विशेषज्ञों का अनुमान

सोने की कीमतें हर दिन नहीं ऊंचाइयों को छू रही हैं। आज (26 जनवरी) गणतंत्र दिवस के दिन सोना पहली बार 5,000 डॉलर (करीब 4.57 लाख रुपये) प्रति औंस के पार पहुंच गया। कॉमेक्स पर सोना 5,091 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और अनिश्चित माहौल के कारण निवेशक फिर से सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इसी से सेफ-हेवन डिमांड बढ़ी और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है।

भाव भारत में सोने का ताजा भाव भारत में भी सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। MCX पर 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,55,963 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पहले 23 जनवरी, 2026 को सोने ने 1,58,899 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। घरेलू बाजार में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय संकेतों से आई है। कमजोर डॉलर और वैश्विक तनाव ने निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया है, जिससे कीमतें मजबूत बनी हुई हैं।

कारण तेजी के पीछे बड़े कारण सोने की मौजूदा तेजी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती बड़ा कारण मानी जा रही है। दरें घटने से सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका और NATO के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव, यूक्रेन और गाजा युद्ध, और वेनेजुएला से जुड़े हालात भी कीमतों को सहारा दे रहे हैं। हाल में कनाडा और चीन से जुड़े टैरिफ बयान ने भी बाजार में डर बढ़ाया है।

