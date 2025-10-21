गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट पर दुर्व्यवहार और निगरानी करने का लगा आरोप, जानिए मामला

गूगल के पूर्व CEO पर दुर्व्यवहार और निगरानी का आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:51 am Oct 21, 2025

टेक दिग्गज गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एरिक श्मिट पर उनकी 31 वर्षीय पूर्व प्रेमिका ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मिशेल रिटर ने 70 वर्षीय श्मिट पर पीछा करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रिटर ने दावा किया कि श्मिट ने उन्हें डिजिटल निगरानी में रखा और उनकी निजी तथा व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया। यह विवाद वित्तीय मतभेद और एक असफल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप से जुड़ा है।