गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट पर दुर्व्यवहार और निगरानी करने का लगा आरोप, जानिए मामला

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 21, 2025
11:51 am
क्या है खबर?

टेक दिग्गज गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एरिक श्मिट पर उनकी 31 वर्षीय पूर्व प्रेमिका ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मिशेल रिटर ने 70 वर्षीय श्मिट पर पीछा करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रिटर ने दावा किया कि श्मिट ने उन्हें डिजिटल निगरानी में रखा और उनकी निजी तथा व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया। यह विवाद वित्तीय मतभेद और एक असफल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप से जुड़ा है।

अन्य आरोप

रिटर ने ये आरोप भी लगाए

रिटर ने आरोप लगाया कि श्मिट ने उन्हें उनके AI स्टार्टअप स्टील पर्लोट की वेबसाइट से बाहर किया, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ डॉलर (लगभग 900 करोड़ रुपये) का निवेश किया था। उन्होंने कहा कि श्मिट ने उन्हें झूठे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। दिसंबर, 2024 में दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसमें श्मिट को रिटर को पर्याप्त भुगतान करना था और भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए कई शर्तें तय की गईं।

सुनवाई

कब तक होगी सुनवाई?

श्मिट के वकीलों ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया और कई दस्तावेजों को सील करने का प्रस्ताव अदालत में दिया है। रिटर श्मिट की 15,000 वर्ग फुट बेल एयर हवेली में रह रही थीं, जिसमें 13 बेडरूम और निजी सजावट शामिल थी। लॉस एंजिल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई दिसंबर में होने की उम्मीद है। यह मामला अरबपति, AI स्टार्टअप और निजी विवाद सभी कारणों से चर्चा में बना हुआ है।