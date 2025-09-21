कई क्रेडिट कार्ड क्रेडिट चक्र को बढ़ा देता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

एक ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना कितना सही? जानिए इसके फायदे और नुकसान

क्या है खबर?

क्रेडिट कार्ड रखना इस समय आम बात हो गई है। कई लोग एक से अधिक कार्ड भी रखते हैं। यह आपको बिना पैसों के शॉपिंग, बिल भुगतान और रिचार्ज की सुविधा देता है। आपको अगले महीने खर्च किए पैसे का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इससे आपको पैसों का जुगाड़ करने के लिए समय मिल जाता है। आज हम बता रहे हैं कि एक से अधिक कार्ड रखना कितना सही है। आइये जानते हैं इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।