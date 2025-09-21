एक ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना कितना सही? जानिए इसके फायदे और नुकसान
क्या है खबर?
क्रेडिट कार्ड रखना इस समय आम बात हो गई है। कई लोग एक से अधिक कार्ड भी रखते हैं। यह आपको बिना पैसों के शॉपिंग, बिल भुगतान और रिचार्ज की सुविधा देता है। आपको अगले महीने खर्च किए पैसे का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इससे आपको पैसों का जुगाड़ करने के लिए समय मिल जाता है। आज हम बता रहे हैं कि एक से अधिक कार्ड रखना कितना सही है। आइये जानते हैं इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।
फायदे
क्या है ज्यादा कार्ड रखने के फायदे?
एक क्रेडिट कार्ड में 45 दिनों का ब्याज फ्री केडिट मिलता है। आप एक क्रेडिट कार्ड के बिल का दूसरे से भुगतान कर सकते हैं, जिससे क्रेडिट चक्र को और 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अलग-अलग कार्ड्स से आप अधिक रिवॉर्ड्स, कैशबैक और ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। सभी कार्ड्स पर अलग-अलग तरह के फायदे मिलते हैं। एक कार्ड पर शॉपिंग ज्यादा फायदेमंद हो सकती है तो दूसरे पर टिकट बुक कराना ज्यादा बचत करा सकता है।
नुकसान
ज्यादा कार्ड रखने के ये हैं नुकसान
अधिक क्रेडिट कार्ड रखने पर आपको वार्षिक शुल्क के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। यह गणना कर लेनी चाहिए कि कहीं कार्ड्स के फायदों पर शुल्क भारी तो नहीं पड़ रहे। ज्यादा कार्ड रखने से आप पर देनदारी भी बढ़ जाती है। इससे आपकी क्रेडिट लिमिट ज्यादा हो जाती है, जिससे फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। इससे कर्ज के जाल में फंसने की आशंका रहती है। इनके बिल भुगतान में चूक की संभावना भी रहती है।