अडाणी समूह ने की हिंडनबर्ग से जवाबदेही की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है खबर?

अडाणी समूह अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जवाबदेही की मांग कर रहा है। उसके आरोपों के कारण कंपनी को 150 अरब डॉलर (करीब 13,200 अरब रुपये) का नुकसान हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में मौजूदा कानूनों के तहत समूह को किसी भी संबंधित पक्ष उल्लंघन से मुक्त कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, समूह के एक करीबी व्यक्ति ने सवाल उठाया कि निवेशकों को हुए नुकसान के लिए हिंडनबर्ग को कौन जवाबदेह ठहराएगा।