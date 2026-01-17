कैसे काम करता है ESOP? जानिए कर्मचारियों को क्या होता है फायदा

कर्मचारी स्टॉक ओनरशिप प्लान (ESOPs) के माध्यम से कंपनियां कर्मचारियों को एक निश्चित संख्या में शेयर एक निश्चित कीमत पर खरीदने का अधिकार देती हैं, जो आमतौर पर बाजार मूल्य से कम होती है। ESOP प्रतिभा को बनाए रखने और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती हैं। साथ ही ये उन्हें कंपनी के मूल्य में वृद्धि होने पर पैसा कमाने का मौका देते हैं। आइए जानते हैं ESOP कैसे काम करता है।

शुरुआत अनुदान के तौर पर मिलते हैं शेयर कंपनी कर्मचारियों को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर निश्चित संख्या में शेयर खरीदने का विकल्प देती है। इस चरण में कर्मचारी शेयरों के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें बाद में इन्हें प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह कर्मचारी के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने का तरीका है। इसमें एक वेस्टिंग शेड्यूल होता है, जो आमतौर पर 2-5 साल का होता है। इस अवधि में कर्मचारी धीरे-धीरे ऑप्शन का इस्तेमाल करने का अधिकार अर्जित करते हैं।

अधिकार वेस्टिंग से मिलता है शेयरों पर अधिकार वेस्टिंग से कंपनी में बने रहना सुनिश्चित होता है, क्योंकि समय से पहले कंपनी छोड़ने पर अनवेस्टेड शेयरों का नुकसान हो सकता है। यह कर्मचारियों के प्रोत्साहनों को संगठन की निरंतर वृद्धि के साथ जोड़ता है। शेयर मिलने के बाद कर्मचारी एक्सरसाइज प्राइस का भुगतान करके ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज के समय बाजार मूल्य और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का अंतर एक ऊपरी फायदा माना जाता है और इस पर वेतन के रूप में टैक्स लगता है।

