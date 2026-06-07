कैसे वर्चुअल कार्ड आपका ATM कार्ड हैक होने से बचाता है? जानिए इसे बनाने का तरीका

तरीका

ऐसे काम करता है यह कार्ड

जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या ऐप पर पेमेंट करते हैं तो आपको अपने असली कार्ड की जगह इस वर्चुअल कार्ड की जानकारी डालनी होती है। इससे आपके असली ATM कार्ड नंबर और उसकी संवेदनशील जानकारियां इंटरनेट की दुनिया से छिपी रहती हैं। आप मोबाइल बैंकिंग ऐप से इस वर्चुअल कार्ड की दैनिक लेन-देन सीमा तय कर सकते हैं। अगर, कोई हैकर इस कार्ड की डिटेल चुरा भी लेता है तो वह तय सीमा से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा।