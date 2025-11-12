आप घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं

कैसे घर बैठे जमा करा सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र? जानिए आसान तरीके

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनभोगी अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम या अपने स्मार्टफोन से घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा कर सकते हैं। यह दस्तावेज पेंशनभोगी के जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिससे पेंशन आगे जारी रह पाती है। इसलिए, सरकार की ओर से निर्धारित समय से पहले इसे जमा कराना जरूरी है। आप भी घर बैठे DLC जमा कराना चाहते हैं तो आइये जानते हैं इसका क्या तरीके हैं।