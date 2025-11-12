कैसे घर बैठे जमा करा सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र? जानिए आसान तरीके
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनभोगी अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम या अपने स्मार्टफोन से घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा कर सकते हैं। यह दस्तावेज पेंशनभोगी के जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिससे पेंशन आगे जारी रह पाती है। इसलिए, सरकार की ओर से निर्धारित समय से पहले इसे जमा कराना जरूरी है। आप भी घर बैठे DLC जमा कराना चाहते हैं तो आइये जानते हैं इसका क्या तरीके हैं।
डाकघर
डाकघर के माध्यम से ऐसे जमा कराएं
इसके लिए निकटतम डाकघर या स्थानीय डाक कर्मचारी के माध्यम से सेवा का अनुरोध करना होगा। आधार संख्या और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पहचान सत्यापित करनी होती है। जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक तैयार होने पर SMS से जानकारी मिलेगी। प्रमाणपत्र अगले दिन jeevanpramaan.gov.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसलिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।
स्मार्टफोन
स्मार्टफोन से कैसे तैयार होगा प्रमाण पत्र?
दूसरे तरीके के लिए आपके पास कम से कम 5MP का फ्रंट कैमरा और इंटरनेट कनेक्शन वाला स्मार्टफोन होना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर से आधारफेस Rd और जीवन प्रमाण फेस ऐप इंस्टॉल करें। आधारफेस Rd में ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद जीवन प्रमाण फेस ऐप में नाम, आधार नंबर और पेंशन खाते की जानकारी दर्ज करें। फोन के फ्रंट कैमरे से चेहरा स्कैन करने के बाद आपको मोबाइल पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक सहित SMS मिलेगा।