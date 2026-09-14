यमन संकट के कारण तेल टैंकरों का किराया 150 फीसदी बढ़ा

हूती विद्रोहियों के यमन के मोचा बंदरगाह पर कब्जा करने और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य की ओर बढ़ने के बाद भारत को तेल भेजने वाले टैंकरों का किराया 150 फीसदी बढ़ गया है।

अब एक टैंकर का एक दिन का किराया 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.35 करोड़ रुपये) हो गया है। लाल सागर के इलाके में चल रही अशांति की वजह से जहाजों के ईंधन की कीमतें 50 फीसदी ऊपर चली गई हैं।

दूसरी तरफ, उनका बीमा खर्च भी 20 फीसदी बढ़ गया है। ऐसे में केवल तेल को एक से दूसरी जगह ले जाना ही अब बहुत महंगा होता जा रहा है।