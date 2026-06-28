AI की बदौलत हांगकांग में शेयर बिक्री 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची बिज़नेस Jun 28, 2026

हांगकांग के शेयर बाजार ने पिछले 5 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 2026 की पहली छमाही में यहां कंपनियों ने कुल 44 अरब डॉलर (करीब 4,100 अरब रुपये) जुटाए हैं। यह कमाई पिछले साल के मुकाबले 29 फीसदी ज्यादा रही।

ऐसा तब हुआ, जब हांगकांग का मुख्य शेयर बाजार (हांग सेंग इंडेक्स) नीचे जा रहा था और नई कंपनियों की लिस्टिंग में गिरावट का डर था।

इस जबरदस्त उछाल के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर निवेशकों का भारी जोश है। कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनियों के बड़े आंरभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।