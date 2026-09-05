AI की लहर से फॉक्सकॉन की बिक्री 52 फीसदी बढ़ी

AI कारोबार में इतनी तेजी आने के बाद भी हॉन हाई अभी भी ऐपल के लिए आईफोन बनाने पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन यह काम उतना फायदेमंद नहीं होता।

कंपनी चीन और भारत में आईफोन तैयार करती है, लेकिन ऐपल अब अपनी निर्भरता कम करने के लिए लक्सशेयर जैसी दूसरी कंपनियों से भी काम करवा रही है।

आने वाले समय में इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा और क्षमता से ज्यादा उत्पादन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल उनका AI बिजनेस उन्हें बाकियों से आगे बनाए हुए है।