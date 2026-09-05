AI की लहर से फॉक्सकॉन की बिक्री 52 फीसदी बढ़ी
एनवीडिया की सर्वर असेंबली सहयोगी हॉन हाई प्रेसिजन (फॉक्सकॉन) ने अगस्त में अपनी बिक्री में 52 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है।
इसकी बिक्री बढ़कर करीब 29.1 अरब डॉलर (करीब 2,750 अरब रुपये) हो गई है। यह बढ़ोतरी विश्लेषकों के अनुमान से कहीं ज्यादा है और जुलाई में भी कंपनी ने अच्छे आंकड़े दिखाए थे।
इस तेजी के पीछे मुख्य वजह दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्वर और नए डाटा सेंटर्स की बेतहाशा बढ़ती मांग है।
कंपनी आईफोन असेंबली पर निर्भर
AI कारोबार में इतनी तेजी आने के बाद भी हॉन हाई अभी भी ऐपल के लिए आईफोन बनाने पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन यह काम उतना फायदेमंद नहीं होता।
कंपनी चीन और भारत में आईफोन तैयार करती है, लेकिन ऐपल अब अपनी निर्भरता कम करने के लिए लक्सशेयर जैसी दूसरी कंपनियों से भी काम करवा रही है।
आने वाले समय में इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा और क्षमता से ज्यादा उत्पादन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल उनका AI बिजनेस उन्हें बाकियों से आगे बनाए हुए है।