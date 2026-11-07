कोक-थम्स अप बनाने वाली कंपनी HCCH ला रही 9,500 करोड़ रुपये का IPO

भारत में कोक, थम्स अप और स्प्राइट जैसी मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने और बेचने वाली कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स (HCCH) एक बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है।

यह IPO करीब एक अरब डॉलर (करीब 9,500 करोड़ रुपये) का होगा। कंपनी ने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जरूरी कागजात जमा किए हैं।

यह निर्गम ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसका मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। इसमें केवल कंपनी के मौजूदा मालिक अपने कुछ शेयर बेचेंगे।