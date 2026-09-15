HFCL उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी 820 करोड़ रुपये का निवेश

HFCL उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी 820 करोड़ रुपये का निवेश
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HFCL अपनी ऑप्टिकल फाइबर, केबल और प्रीफॉर्म बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 820 करोड़ रुपये का नया निवेश कर रही है।
इसके साथ ही कंपनी का कुल निवेश अब बढ़कर 1,800 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस कदम से कंपनी अपनी उत्पादन प्रक्रिया में और गहराई तक जाएगी। अब कंपनी कच्चे प्रीफॉर्म से लेकर तैयार केबल तक सभी चरणों को खुद संभालेगी।
प्रीफॉर्म प्लांट पर खर्च होंगे 670 करोड़ रुपये
इस निवेश का बड़ा हिस्सा 670 करोड़ रुपये, प्रीफॉर्म बनाने की नई फैक्ट्री पर खर्च होगा। बाकी 150 करोड़ रुपये केबल और फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने में लगाए जाएंगे।
फाइबर और केबल उत्पादन बढ़ाने का काम जुलाई, 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि प्रीफॉर्म फैक्ट्री अक्टूबर, 2028 तक तैयार हो जाएगी।
इस कदम से HFCL कच्चे प्रीफॉर्म से लेकर तैयार केबल तक पूरी उत्पादन प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण और बढ़ाएगा।