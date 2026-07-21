HDFC म्यूचुअल फंड ने मेटल क्षेत्र में निवेश के लिए पेश की 2 नई स्कीम

दोनों फंड्स निफ्टी मेटल इंडेक्स कुल रिटर्न इंडेक्स (TRI) को ट्रैक करते हैं। ETF में कम से कम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि FOF के लिए न्यूनतम निवेश 100 रुपये रखा गया है।

खास बात यह है कि FOF में निवेश के लिए डिमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। इन स्कीमों के जरिए आप उन सेक्टर्स में निवेश कर पाएंगे, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते चलन से फायदा उठा रहे हैं।

ETF पर कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं लगेगा। हालांकि, FOF में अगर, आप 15 दिन के भीतर पैसे निकालते हैं तो एक फीसदी का एग्जिट लोड चुकाना होगा।

निफ्टी मेटल ETF का प्रबंधन अभिषेक मोर और अरुण अग्रवाल कर रहे हैं, जबकि निफ्टी मेटल ETF FOF को नंदिता मेनेजेस और अरुण अग्रवाल मैनेज करेंगे। ये सभी फंड अनुभवी फंड मैनेजर्स की देखरेख में रहेंगे।