HDFC बैंक के तिमाही नतीजों से 5 फीसदी लुढ़के शेयर

परिचालन मुनाफा भी काफी नीचे गिर गया, जो पिछले साल के 35,734 करोड़ रुपये से घटकर इस तिमाही में 28,169 करोड़ रुपये रह गया।

इस गिरावट की मार सिर्फ HDFC बैंक पर ही नहीं पड़ी, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भी कमी देखने को मिली, जबकि उनके मुनाफे अच्छे रहे थे।

ऐसे मुश्किल माहौल में ICICI बैंक के शेयर बेहतर मार्जिन और ज्यादा मुनाफे की वजह से ऊपर चढ़ते दिखे। बाजार पर भी इस दौरान दबाव साफ नजर आया और शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नीचे की ओर फिसलते चले गए।