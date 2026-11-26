भानवाला का अनुभव बहुत गहरा है। उन्होंने 2013 से 2020 तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। वे बैंक की गवर्नेंस, नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और ऑडिट,CSR और ESG, फ्रॉड मॉनिटरिंग और NCLT कमेटियों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। उनके इस पद पर बने रहने से निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होने और बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठोस बने रहने की उम्मीद है, जिससे बाजार और शेयरधारक दोनों आश्वस्त हुए दिख रहे हैं।