क्यों HDFC बैंक के शेयरों में आया करीब 2.5 फीसदी का उछाल?
HDFC बैंक के शेयर गुरुवार (26 नवंबर) को 2.48 फीसदी चढ़कर 867.20 रुपये पर पहुंच गए। दरअसल, डॉ हर्ष कुमार भानवाला अगले 5 साल के लिए (शेयरधारकों की मंजूरी मिलने पर) बैंक में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर बने रहेंगे। इस खबर से निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ा और अक्टूबर के आखिर से बैंक के शेयर की कीमत में करीब 30 फीसदी की जो रिकवरी हुई है, उसे और रफ्तार मिली।
भानवाला को है लंबा अनुभव
भानवाला का अनुभव बहुत गहरा है। उन्होंने 2013 से 2020 तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। वे बैंक की गवर्नेंस, नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और ऑडिट,CSR और ESG, फ्रॉड मॉनिटरिंग और NCLT कमेटियों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। उनके इस पद पर बने रहने से निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होने और बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठोस बने रहने की उम्मीद है, जिससे बाजार और शेयरधारक दोनों आश्वस्त हुए दिख रहे हैं।
भारी ट्रेडिंग से निवेशकों का भरोसा दिखा
गुरुवार को बैंक के शेयरों में जोरदार ट्रेडिंग देखने को मिली। अधिकांश सौदों में खरीदार अपने शेयरों को बेचने के बजाय संभालकर रखते दिखे।
यह इस बात का साफ संकेत है कि हाल के उतार-चढ़ावों के बावजूद लोगों का मानना है कि बैंक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।