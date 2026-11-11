HDFC बैंक की कमान बागची के हाथों में आने से उछले शेयर

शेयरधारकों ने बागची की नियुक्ति पर भारी बहुमत से मुहर लगाई। कुल 10.25 अरब शेयरों में से 98.646 फीसदी ने उनके पक्ष में मतदान किया।

मोतीलाल ओसवाल जैसे बाजार विशेषज्ञ HDFC बैंक को अपने टॉप सेक्टर आइडियाज में गिन रहे हैं, वहीं जेफरीज ने बताया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लौटते निवेश का सीधा फायदा बैंक को मिलेगा।

उनका मानना है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने और ज्यादा विदेशी निवेश आने से बैंक की कमाई और बेहतर होगी।

हालांकि, जल्द ही कुछ प्रॉफिट-बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर संकेत ये बताते हैं कि बागची के नेतृत्व में बैंक को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है।