HDFC बैंक ने पहली तिमाही में किया जबरदस्त प्रदर्शन, लोन 30 लाख करोड़ रुपये के पार
HDFC बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मजबूत नतीजे जारी किए हैं। बैंक का लोन बुक 15.4 फीसदी बढ़कर 30.61 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
कुल डिपॉजिट्स भी 14.7 फीसदी बढ़कर 31.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं, वहीं बैंक के करेंट अकाउंट-सेविंग्स अकाउंट (CASA) डिपॉजिट्स में भी 9.4 फीसदी की अच्छी बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा अब 10.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
बैंक ने नेतृत्व में किया परिवर्तन
बैंक ने अपने नेतृत्व में कुछ अहम बदलाव किए हैं। राजीव कुमार को अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि, इसके लिए अभी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलनी बाकी है।
पुणेत शर्मा दिसंबर से नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का पदभार संभालेंगे। सितंबर से वे CFO-डेजिग्नेट के तौर पर काम कर रहे हैं।
साथ ही, राजीव कुमार के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए अगस्त में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।