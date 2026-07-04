HDFC बैंक ने पहली तिमाही में किया जबरदस्त प्रदर्शन, लोन 30 लाख करोड़ रुपये के पार

बैंक ने नेतृत्व में किया परिवर्तन

बैंक ने अपने नेतृत्व में कुछ अहम बदलाव किए हैं। राजीव कुमार को अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि, इसके लिए अभी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलनी बाकी है।

पुणेत शर्मा दिसंबर से नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का पदभार संभालेंगे। सितंबर से वे CFO-डेजिग्नेट के तौर पर काम कर रहे हैं।

साथ ही, राजीव कुमार के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए अगस्त में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।