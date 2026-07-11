HDFC बैंक AI की मदद से ग्राहकों को दे रहा बेहतर सुविधाएं

बैंक के नेतृत्व में भी हुआ बदलाव

इस तकनीकी बदलाव का एक बड़ा हिस्सा 'नीव' है, जो HDFC का अपना AI मॉडल है। इस AI मॉडल को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे बैंक का काम हर जगह एकरूपता के साथ और बड़े पैमाने पर हो सके।

बैंक के नेतृत्व में भी कुछ बदलाव हुए हैं। मार्च में शासन से जुड़ी कुछ चिंताओं के चलते अतानु चक्रवर्ती ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हुई जांच में पता चला कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे।

अब राजीव कुमार ने नए अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कमान संभाल ली है। यह बदलाव HDFC बैंक के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है क्योंकि अब बैंक डिजिटल बैंकिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।