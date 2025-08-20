HDFC बैंक ने भारतGPT बनाने वाली कंपनी में किया निवेश, जानिए क्या है उद्देश्य 

विशेषता

बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के देती है AI की सुविधा

कोरोवर का यूजर बेस 1 अरब है और यह 25,000 से ज्यादा उद्यमों और डेवलपर्स को सेवाएं प्रदान करती है। यह संवादी AI एजेंट और AI असिस्टेंस (वीडियोबॉट, वॉयसबॉट, चैटबॉट) विकसित करती है। इसके समाधान भारतGPT द्वारा संचालित हैं, जो एक मल्टी-लैंग्वेज, मल्टी-माॅडल और डोमेन-अनुकूलनीय लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है, जो भारत के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित है। भारतGPT मिनी AI को निम्न-स्तरीय टूल्स पर और बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी (टेलीफोनी AI) के कार्य करने की अनुमति देता है।