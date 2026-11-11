HDFC, ICICI समेत बड़े बैंकों ने समय से पहले बढ़ाईं FD पर ब्याज दरें

RBI के हालिया फैसलों के चलते बाजार में नकदी की कमी देखी जा रही है। ऐसे में कर्ज की मांग डिपॉजिट यानि जमा से कहीं ज्यादा हो गई है, जिससे बैंकों पर दबाव बढ़ गया है।

इन दिनों लोगों की बचत को अपनी ओर खींचने के लिए बैंकों के बीच कड़ी होड़ मची है। इसी वजह से बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक जैसे संस्थान ज्यादा फंड जुटाने और कर्ज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी FD की पेशकशों को और आकर्षक बना रहे हैं।