HDFC बैंक के शेयरों में 3 फीसदी उछाल, मिडकैप-स्मॉलकैप फिसले
मंगलवार (15 सितंबर) को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। HDFC बैंक के शेयरों में करीब 3 फीसदी का उछाल देखने को मिला। बैंक के बोर्ड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD और CEO) के पद के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेजे हैं।
इसके साथ ही अगले 3 साल के लिए उनके वेतन की जानकारी भी RBI को दी गई है। बैंक ने वी श्रीनिवास रंगन और जिमी टाटा को भी 3 साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक के पद पर दोबारा नियुक्त किया है। साथ ही, एक अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशक का नया पद बनाने को भी मंजूरी दे दी है।
मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट
जहां एक तरफ HDFC बैंक में तेजी देखने को मिली, वहीं ज्यादातर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.5 फीसदी गिर गया, जबकि स्मॉलकैप 100 में एक फीसदी की गिरावट आई। इस दौरान IT और FMCG सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी, लेकिन रियल्टी, फार्मा, मीडिया, मेटल्स और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जैसे सेक्टर पीछे रह गए।
सोलर उद्योग के शेयर में एक बड़े अधिग्रहण सौदे के बाद 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, वहीं KEC इंटरनेशनल को नए ऑर्डर मिलने के बाद उसके शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।