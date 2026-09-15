HDFC बैंक के शेयरों में 3 फीसदी उछाल, मिडकैप-स्मॉलकैप फिसले

मंगलवार (15 सितंबर) को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। HDFC बैंक के शेयरों में करीब 3 फीसदी का उछाल देखने को मिला। बैंक के बोर्ड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD और CEO) के पद के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेजे हैं।

इसके साथ ही अगले 3 साल के लिए उनके वेतन की जानकारी भी RBI को दी गई है। बैंक ने वी श्रीनिवास रंगन और जिमी टाटा को भी 3 साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक के पद पर दोबारा नियुक्त किया है। साथ ही, एक अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशक का नया पद बनाने को भी मंजूरी दे दी है।