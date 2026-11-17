HDFC बैंक के शेयर में दिखी तेजी, वरिष्ठ अधिकारी का कार्यकाल बढ़ने का असर
HDFC बैंक के शेयर में मंगलवार (17 नवंबर) को थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह 818.90 रुपये पर पहुंच गया। यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि बैंक बोर्ड ने वी श्रीनिवास रंगन को एक और साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक के पद पर बनाए रखने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी के बाद अब इस फैसले को शेयरधारकों की मंजूरी मिलना बाकी है।
66 साल के रंगन मानव संसाधन, कानूनी और सूचना सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसलिए उनके अनुभवी नेतृत्व को काफी अहमियत दी जा रही है।
शेयर इस साल 17.43 फीसदी नीचे
इस सकारात्मक कदम के बावजूद बैंक के शेयर इस साल अब तक 17.43 फीसदी गिर चुके हैं। यह गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स की 2 फीसदी गिरावट के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
मंगलवार को शेयर बाजार में काफी कारोबार हुआ, लेकिन इसमें ज्यादातर बिकवाली हावी रही। शेयरों की कीमतें अभी भी पिछले दिसंबर के 1,017.50 रुपये के उच्चतम स्तर से काफी नीचे बनी हुई हैं।