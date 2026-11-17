HDFC बैंक के शेयर में मंगलवार (17 नवंबर) को थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह 818.90 रुपये पर पहुंच गया। यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि बैंक बोर्ड ने वी श्रीनिवास रंगन को एक और साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक के पद पर बनाए रखने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी के बाद अब इस फैसले को शेयरधारकों की मंजूरी मिलना बाकी है।

66 साल के रंगन मानव संसाधन, कानूनी और सूचना सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसलिए उनके अनुभवी नेतृत्व को काफी अहमियत दी जा रही है।