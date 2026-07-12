पिछले सप्ताह 4 दिग्गज कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुआ 93,000 करोड़ रुपये का इजाफा

कंपनियों को मिली बढ़त, लेकिन बाजार लुढ़का

LIC का पूंजीकरण 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़कर 5.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 6,225 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज करते हुए 17.71 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ भारत की सबसे कीमती कंपनी का अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

जहां एक तरफ बड़ी कंपनियां तेजी से बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में ताजा भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें रहीं।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 194 अंक नीचे गिर गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 64 अंक लुढ़क गया।