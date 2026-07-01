एनवीडिया को टक्कर देने के लिए एच्ड ने जुटाया करीब 7,500 करोड़ रुपये का फंड

कंपनी के पास करीब 90 अरब रुपये के अनुबंध

कंपनी के सह संस्थापक रॉबर्ट वाचेन ने बताया कि एच्ड के पास पहले ही एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) के बिक्री अनुबंध हैं। हालांकि, अभी तक ग्राहकों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं।

कंपनी के निवेशकों की सूची काफी प्रभावशाली है। इसमें जेन स्ट्रीट से 10 करोड़ डॉलर (करीब 900 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा का निवेश मिला है।

साथ ही जेफ्री हिंटन और फेई-फेई ली जैसे AI जगत के दिग्गजों का भी इसे समर्थन हासिल है। एच्ड का मकसद एनवीडिया को टक्कर देना है। इसके लिए कंपनी AI से जुड़े कामों को तेजी से निपटाने वाले खास चिप्स बना रही है।