जेरॉक्स 17 साल बाद तोड़ सकती है HCLटेक से नाता, 200 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट बिज़नेस Jun 01, 2026

दिग्गज IT सर्विसेज कंपनी HCLटेक और जेरॉक्स के बीच 17 साल से चला आ रहा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) का एक बड़ा अनुबंध इस साल जून में खत्म हो सकता है।

इससे HCLटेक के लगभग 170 से 200 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। जेरॉक्स ने मुश्किल वक्त में अपने खर्चों में कटौती करने के लिए यह कदम उठाया है।

इन कर्मचारियों को 2 महीने पहले ही बता दिया गया था कि कंपनी के भीतर उनके लिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट या भूमिका उपलब्ध नहीं है।