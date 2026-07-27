HCL टेक ने छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च की नियो डॉट AI यूनिट

HCL टेक के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार गुप्ता नियो डॉट AI यूनिट का नेतृत्व कर रहे हैं। इस यूनिट के पास अभी लगभग 90 ग्राहक हैं और कंपनी ने कम से कम 500 नए ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

उनका इरादा है कि उनकी 60 प्रतिशत सेवाएं AI-संचालित हों, वहीं मानवीय निगरानी भी बनी रहे। इस टीम में अब कम से कम 300 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें हाल ही में नियुक्त हुए क्षेत्रीय बिक्री निदेशक आदित्य चावला भी शामिल हैं।