LPG संकट के कारण HCL टेक ने कर्मचारियों को दिया घर से काम करने का विकल्प

LPG संकट का असर अब सामान्य लोगों के साथ-साथ बड़ी कंपनियों पर भी पड़ने लगा है। टेक कंपनी HCL टेक ने अपने चेन्नई ऑफिस के कर्मचारियों को 12 और 13 मार्च को घर से काम करने का विकल्प दिया है। बताया गया है कि गैस की कमी के कारण ऑफिस कैफेटेरिया का काम प्रभावित हो गया था इसलिए कर्मचारियों को दो दिनों तक वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी गई, ताकि ऑफिस में खाने-पीने से जुड़ी दिक्कत न हो।

वजह गैस की कमी बनी मुख्य वजह अधिकारियों के अनुसार, कमर्शियल LPG की कमी के कारण कई कैफेटेरिया वेंडर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से ऑफिस में कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। इसी दौरान घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें, घरेलू सिलेंडर लगभग 60 रुपये महंगा हुआ है, जबकि 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर करीब 144 रुपये बढ़ गया है।

एडवाइजरी इंफोसिस ने भी जारी की एडवाइजरी इस समस्या का असर दूसरी बड़ी IT कंपनी इंफोसिस पर भी पड़ा है। कंपनी ने बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि गैस की कमी के कारण कैफेटेरिया में सीमित मेन्यू के साथ काम किया जाएगा। कुछ लाइव काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं। कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे संभव हो तो घर से खाना लेकर आएं।

