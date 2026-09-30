सैटलियो लैब्स का तपस-1 सैटेलाइट स्पेस-X के रॉकेट से भरेगा उड़ान

कंपनी तपस-1 को भारत का पहला निजी व्यावसायिक थर्मल-इमेजिंग मिशन बता रही है। यह सैटेलाइट धरती की परिक्रमा करते हुए दिन-रात तापमान से जुड़ा डाटा इकट्ठा करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करता है।

टीम की योजना तपस-2 और पायरो जैसे और भी एडवांस सैटेलाइट जल्द ही लॉन्च करने की है। इनसे खेती और शहरी गर्मी की निगरानी के लिए मौसम से जुड़ी और भी सटीक जानकारी मिलेगी।

डाटा को जांचने और प्रोसेस करने के बाद यह कुछ ही घंटों में मिल सकता है। हालांकि, इसकी उपलब्धता मौसम एजेंसियों, निजी मौसम कंपनियों और दूसरे संगठनों के लिए ग्राउंड स्टेशन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी।