गिफ्ट सिटी की विमान लीज कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी पर नजर

गिफ्ट सिटी की विमान लीज कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी पर नजर
गुजरात में मौजूद भारत का एक उभरता हुआ वित्तीय केंद्र गिफ्ट सिटी अब दुनिया के विमान लीजिंग बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बनाना चाहता है।
हालांकि, भारतीय एयरलाइंस ने 2,000 से भी ज्यादा विमानों का ऑर्डर दिया है, लेकिन देश के कमर्शियल विमानों के बेड़े का करीब 80 फीसदी आयरलैंड, केमैन आइलैंड्स, सिंगापुर या टियांजिन जैसी जगहों से फाइनेंस और लीज पर लिया जाता है। गिफ्ट सिटी अब खुद को इसके एक घरेलू विकल्प के तौर पर तैयार कर रहा है।
नए नियमों से लीजिंग कारोबार को मिला बढ़ावा
2021 में आए नए नियमों के बाद से गिफ्ट सिटी में लीजिंग का काम तेजी से बढ़ा है। इन नियमों से कर्ज देने वालों के लिए लीजिंग ज्यादा सुरक्षित हो गई है।
इसका नतीजा यह है कि दिसंबर, 2023 में जहां यहां से केवल 17 विमान लीज पर थे, वहीं जून, 2026 तक यह संख्या 237 हो गई। जहाजों की लीजिंग में भी बढ़ोतरी हुई है।
पहले 3 जहाज लीज पर थे, अब यह आंकड़ा 42 तक पहुंच गया है। अब जब यहां दर्जनों लीजिंग कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं तो गिफ्ट सिटी ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। वह इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कारोबार हासिल करना चाहता है।