गिफ्ट सिटी की विमान लीज कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी पर नजर

2021 में आए नए नियमों के बाद से गिफ्ट सिटी में लीजिंग का काम तेजी से बढ़ा है। इन नियमों से कर्ज देने वालों के लिए लीजिंग ज्यादा सुरक्षित हो गई है।

इसका नतीजा यह है कि दिसंबर, 2023 में जहां यहां से केवल 17 विमान लीज पर थे, वहीं जून, 2026 तक यह संख्या 237 हो गई। जहाजों की लीजिंग में भी बढ़ोतरी हुई है।

पहले 3 जहाज लीज पर थे, अब यह आंकड़ा 42 तक पहुंच गया है। अब जब यहां दर्जनों लीजिंग कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं तो गिफ्ट सिटी ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। वह इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कारोबार हासिल करना चाहता है।