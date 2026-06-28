GST को 9 साल पूरे: अब AI ने बदला टैक्स भरने का तरीका

टैक्स भरने वालों की संख्या 1.6 करोड़ के पार

2017 में GST के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या करीब 66.5 लाख थी, जो अब 2026 तक बढ़कर 1.6 करोड़ हो गई है। यह इस बात का साफ संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा कारोबार अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।

2025 के अंत में GST की दरों को भी और सरल बनाया गया। अब जरूरी चीजों पर सिर्फ 5 फीसदी टैक्स लगता है, ज्यादातर सामान पर 18 फीसदी और लग्जरी सामानों पर 40 फीसदी टैक्स लगता है।

इसके अलावा, GST संग्रह पिछले 9 सालों में लगभग दोगुना हो गया है, जो 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 22.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह व्यवस्था न केवल सफल है, बल्कि देश की आर्थिक तरक्की में भी अहम भूमिका निभा रही है।