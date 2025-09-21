2025 की तीसरी तिमाही में शीर्ष 9 शहरों में घरों की बिक्री में आई गिरावट- रिपोर्ट 

देश के कई बड़े शहरों में घरों की खरीद में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉपइक्विटी के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में शीर्ष 9 शहरों में इसकी साल-दर-साल बिक्री 4 प्रतिशत कम होकर 1 लाख से अधिक इकाइयों पर रही। यह लगातार 10वीं तिमाही की गिरावट है। इस दौरान नई लॉन्च 92,229 इकाइयों की ब्रिक्री स्थिर रही, जो पिछली तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत कम है।

गिरावट महाराष्ट्र में सबसे अधिक गिरावट सबसे अधिक गिरावट महाराष्ट्र के बाजारों में देखने को मिली, जिनमें मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे शामिल हैं। पुणे में 17,762 घर बिके, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत कम है। इसके विपरीत, बेंगलुरु में बिक्री 21 प्रतिशत बढ़ी और 16,840 इकाइयों तक पहुंची। चेन्नई में 16 प्रतिशत और कोलकाता में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि दिल्ली-NCR और हैदराबाद में मामूली 4 प्रतिशत की बढ़त रही।

रुझान नए लॉन्च में मिले-जुले रुझान नए आवास प्रोजेक्ट के लॉन्च में मिश्रित रुझान देखने को मिला। बेंगलुरु ने कुल नए लॉन्च में लगभग 5वां हिस्सा दिया, लेकिन यहां 10 प्रतिशत की गिरावट आई। ﻿चेन्नई, नवी मुंबई, पुणे और कोलकाता में नए प्रोजेक्ट बढ़े, जबकि हैदराबाद, मुंबई, ठाणे और दिल्ली-NCR में गिरावट दर्ज की गई। तिमाही-दर-तिमाही कुल नई आपूर्ति में 10 प्रतिशत की कमी आई, जिसमें दिल्ली-NCR और चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित रहे।