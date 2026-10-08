GST परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं (फाइल तस्वीर)

GST परिषद की बैठक: रिफंड समयसीमा घटी, नोटिस-गिरफ्तारी का नियम बदला; जानें बड़े फैसले

लेखन आबिद खान 05:42 pm Oct 08, 202605:42 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में GST परिषद की 57वीं बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। परिषद ने सबसे बड़ा फैसला GST के तहत गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने को लेकर लिया है। यानी सामान्य GST विवादों में टैक्स अधिकारी सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे। वहीं, मुकदमे की सीमा को भी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया है।