भारतीय मूल के उद्यमी पर लगा अमेरिका में धोखाधड़ी का आरोप, जानिए क्या है मामला 

अमेरिका में भारतीय मूल के उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट से जुड़ा बड़ा लोन घाेटाला सामने आया है, जिसकी तुलना नीरव मोदी और विजय माल्या के हाई-प्रोफाइल घोटालों से की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉयस के मालिक ब्रह्मभट्ट ने कथित तौर पर फर्जी ग्राहकों और नकली बिलों के माध्यम से अमेरिकी ऋणदाताओं से लगभग 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,440 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी की है। यह मामला HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के अधिग्रहण के बाद सामने आया है।

आरोप कंपनी पर यह है आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैकरॉक की निजी ऋण शाखा HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और कई अन्य ऋणदाताओं ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का शिकार होने का दावा किया है। ग्राहकों के फर्जी डाटा और चालान को कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल करके धनराशि सुरक्षित की गई थी। कथित तौर पर धन का एक हिस्सा भारत और मॉरीशस जैसे देशों में स्थानांतरित किया गया था।

जांच जांच में यह आया सामने जांच से पता चला कि वैध दूरसंचार कंपनियों जैसे दिखने वाले नकली ईमेल पते और डोमेन का इस्तेमाल झूठे ग्राहक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया गया था। जब ब्रह्मभट्ट से पूछताछ की गई तो उन्होंने कथित तौर पर इन विसंगतियों को नियमित त्रुटियां बताकर खारिज कर दिया और फिर ऋणदाताओं से संपर्क बंद कर दिया। बाद में न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी स्थित कंपनी के कार्यालय का दौरा करने वाले एक HPS अधिकारी को कार्यालय बंद और वीरान मिला।