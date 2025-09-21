कल से कौन-कौन से सामान पर GST हो जाएगी शून्य, जिससे आम लोगों को होगा फायदा?  

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संशोधित GST दरें कल से लागू हो जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत 50 से अधिक उत्पादों पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इस कदम से उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जरूरतों पर राहत मिलेगी और घर के मासिक खर्च में कमी आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा। आइए जानते हैं कल से कौन-कौन से सामान शून्य GST के दायरे में आएंगे।

#1 रसोई और ब्रेड की वस्तुएं होंगी सस्ती कल यानी 22 सितंबर से रसोई के कई जरूरी सामान और ब्रेड जैसे अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पैक पनीर, छेना, भारतीय रोटियां, चपाती, पराठा, परोटा, पिज्जा ब्रेड और खाखरा पर अब GST नहीं लगेगा, जिससे घरों के बजट पर सीधे लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जरूरतों में आसान और सस्ता विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और आर्थिक बोझ घटेगा।

#2 जीवन रक्षक दवाएं और औषधियां GST मुक्त नई GST व्यवस्था में 33 जीवन रक्षक दवाएं और औषधियां अब बिना किसी अतिरिक्त कर उपलब्ध होंगी। इसमें कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाएं शामिल हैं, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी। केंद्र सरकार का मकसद लोगों के स्वास्थ्य खर्च को कम करना और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त कर बोझ के आवश्यक दवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है।