ग्रो अब 80,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर लाएगी IPO, दाखिल करेगी नए दस्तावेज
क्या है खबर?
दिग्गज निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो लगभग 80,000 करोड़ रुपये (9 अरब डॉलर) के मूल्यांकन पर सार्वजनिक होने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस सप्ताह अपना अपडेट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वह नवंबर में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे वह भारत के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) क्षेत्र में कुछ अत्यधिक लाभदायक तकनीकी स्टार्टअप्स में से एक के रूप में खुद को स्थापित कर सके।
कारण
इस कारण बढ़ा रही मूल्यांकन लक्ष्य
शुरुआत में ग्रो ने 7-8 अरब डॉलर (करीब 600-700 अरब रुपये) के मूल्यांकन पर IPO लाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, वित्त वर्ष 2025 के मजबूत नतीजों और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के बेहतर प्रदर्शन के कारण मूल्यांकन बढ़ सकता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रो ने वित्त वर्ष 2025 में 3 गुना वृद्धि के साथ 1,819 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जबकि इसका राजस्व 31 प्रतिशत बढ़कर 4,056 करोड़ रुपये हो गया।
टक्कर
इस मामले में पेटीएम को टक्कर देती है ग्रो
मूल्यांकन के अनुसार, ग्रो का पूंजीकरण देश के सार्वजनिक बाजार में सबसे अधिक मूल्यवान फिनटेक कंपनी पेटीएम के करीब है। सूचीबद्ध ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन का मूल्यांकन लगभग 2.5 अरब डॉलर (करीब 220 अरब रुपये) है। कंपनी के अनुमान के अनुसार, ग्रो के लगभग 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। अपने IPO से पहले उसने आइकोनिक कैपिटल और GIC से 7 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) के पोस्ट-मनी मूल्यांकन पर 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,750 करोड़ रुपये) जुटाए थे।