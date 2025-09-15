ग्रो IPO के लिए अपडेटेड दस्तावेज दाखिल करेगी

ग्रो अब 80,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर लाएगी IPO, दाखिल करेगी नए दस्तावेज

क्या है खबर?

दिग्गज निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो लगभग 80,000 करोड़ रुपये (9 अरब डॉलर) के मूल्यांकन पर सार्वजनिक होने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस सप्ताह अपना अपडेट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वह नवंबर में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे वह भारत के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) क्षेत्र में कुछ अत्यधिक लाभदायक तकनीकी स्टार्टअप्स में से एक के रूप में खुद को स्थापित कर सके।