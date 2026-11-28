ग्रो के नए AI फीचर्स सुलझाएंगे निवेश की उलझनें
लेखन दिनेश चंद शर्मा
ग्रो ने अपने 2026 के इवेंट में कुछ नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस फीचर्स पेश किए हैं। इसका मकसद लोगों के लिए निवेश की अक्सर उलझाने वाली दुनिया को समझना आसान बनाना है।
ये नए टूल मुश्किल डाटा को आसान भाषा में समझाते हैं और बताते हैं कि क्या जरूरी है। इससे निवेश से जुड़े फैसले लेना अब उतना मुश्किल नहीं लगेगा।
GR-1 और MF प्राइम देते हैं खास सलाह
GR-1 एक AI असिस्टेंट है, जो आपको 20 से ज्यादा भाषाओं में शेयर शोध करने और अपना पोर्टफोलियो संभालने में मदद करता है।
भारत में इंसानी निवेश सलाहकारों की कमी के चलते यह सुविधा बहुत काम की है। MF प्राइम आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से आपको पर्सनल म्यूचुअल फंड विकल्प देता है।
इसमें तेज AI विश्लेषण के साथ ग्रो की शोध टीम की असली जानकारी भी शामिल होती है। सीधी भाषा में कहें तो आपको जानकारी के ढेर में उलझे बिना बढ़िया सलाह मिल जाती है।