GR-1 एक AI असिस्टेंट है, जो आपको 20 से ज्यादा भाषाओं में शेयर शोध करने और अपना पोर्टफोलियो संभालने में मदद करता है।

भारत में इंसानी निवेश सलाहकारों की कमी के चलते यह सुविधा बहुत काम की है। MF प्राइम आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से आपको पर्सनल म्यूचुअल फंड विकल्प देता है।

इसमें तेज AI विश्लेषण के साथ ग्रो की शोध टीम की असली जानकारी भी शामिल होती है। सीधी भाषा में कहें तो आपको जानकारी के ढेर में उलझे बिना बढ़िया सलाह मिल जाती है।